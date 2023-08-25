Дорожное кольцо вокруг Азовского моря реконструируют за пять лет

Дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1,4 тыс. км будет реконструировано за пять лет. Например, на отдельных его участках будет четыре полосы.

"Мы сначала расширяем существующие дороги, дальше мы делаем подъезды непосредственно к морю. У нас сформирована программа пятилетняя дорожного строительства, где это все учтено", - сказал ТАСС вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на полях Московского урбанистического форума.

Иных деталей он не привел.