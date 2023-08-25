Дарье Треповой продлили арест до декабря

Обвиняемой по делу об убийстве военкора Владлена Татарского Дарье Треповой продлили срок ареста до 2 декабря 2023 года – как и просило следствие. Решение принял Басманный районный суд Москвы. При этом рассматриваться дело будет в Санкт-Петербурге.

"Подозреваемая в совершении террористического акта Дарья Трепова была задержана на следующий день после взрыва в Петербурге, затем этапирована в Москву. Районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня 2023 года. Трепова Д.Е. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 (убийство), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

2 апреля в петербургском кафе на творческой встрече с поклонниками был убит военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Следователи задержали Дарью Трепову, которая была на встрече и за несколько минут до взрыва передала военкору статуэтку, предположительно, начиненную взрывчаткой.

В апреле 2023 года Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в свой реестр экстремистов и террористов.