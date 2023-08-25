25 Августа 2023
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Фото: Олег Ковалюк и Павел Табарчук, РМК

В День города в Челябинске впервые пройдёт масштабный спортивный фестиваль RCC FEST

Ко Дню рождения Челябинска Русская медная компания проведёт большой спортивный фестиваль RCC FEST. В течение двух дней центром притяжения станет площадка RCC Extreme. 8 сентября на парковке Ледовой арены "Трактор" появятся зона экшн-спорта, баскетбольная площадка, площадка для уличных танцев, зона силового экстрима, фотозоны и фуд-корт. Днём на площадке в зоне "стрит" пройдут открытые городские соревнования в дисциплинах "ВМХ" и "самокат" для юниоров. Параллельно в зоне "эйр" стартуют квалификационные заезды всероссийских соревнований "Первенство андеров", участие в которых примут сильнейшие райдеры страны в возрасте от 19 до 22 лет.

Ключевым событием 8 сентября станет Вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. На арене "Трактор" пройдут десять поединков с участием боксёров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго. Главным событием турнира будет противостояние восходящей звезды из Челябинской области Вильдана Минасова (11-1, 7 КО) и Рене Альварадо (33-13, 1 КО) из Никарагуа. Откроет главный кард шоу поединок непобеждённого челябинца Ивана Чиркова (10-0, 2 КО), которому будет противостоять первый номер Венесуэлы Эдиксон Перес (27-8-1, 21 КО). Победитель этой пары официально войдёт в престижный мировой рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации WBA.

Иван Чирков, Вильдан Минасов, Заур Абдуллаев(2023)|Фото: Пресс-служба RCC

9 сентября состоится первый в истории Челябинска Кубок RCC Extreme в дисциплинах "BMX street" и "Самокат street" в формате баттла. Свои навыки в экстремальном спорте зрителям продемонстрируют сборные Челябинска и Екатеринбурга. Продолжат спортивную программу фестиваля финальные заезды "Первенства андеров". За звание победителей сразятся 12 лучших по итогам квалификационных заездов райдеров.

Кульминацией фестиваля RCC FEST станет эффектное иммерсивное шоу с использованием спецэффектов и мультимедиа. На большой сцене в формате баттлов своими талантами померятся топовые артисты: танцоры, певцы, акробаты, битбоксеры, рэперы. Каждый из гостей мероприятия сможет выбрать лучшего из артистов при помощи уникального приложения, которое в день фестиваля челябинцам представит RCC Extreme. Эксклюзивная игра в формате реалити-шоу не имеет аналогов и позволит владельцам смартфонов не только следить за полюбившимся героем, но и повлиять на его рейтинг в голосовании. Игра построена так, что участник сможет пройти от первого до последнего раунда и в конце встретиться с "главными боссами" – хэдлайнерами мероприятия, которые поднимутся на сцену в финале шоу.

В этом году поздравить горожан с Днём рождения приедут кумиры молодёжи, в их числе Ramil’: звёзды также сойдутся на сцене в музыкальном баттле. Ramil’ – российский певец и автор песен Рамиль Алимов, стал известен после выхода сингла "Хочешь со мной" и одноимённого альбома. Его песня "Вся такая в белом" стала топ-1 в социальной сети "Вконтакте", а его сингл "Сияй" занял лидирующую позицию в чартах стран СНГ. При помощи приложения зрители смогут отдать свой голос за любимого исполнителя.

Кубок города Челябинска RCC Extreme(2023)|Фото: Олег Ковалюк и Павел Табарчук, РМК

На протяжении всего мероприятия для гостей будет работать фотозона, зона свободного граффити и фуд-корт, организаторы запланировали проведение розыгрыша призов, а также мастер-классов по уличным видам спорта и стрит дэнсу.

Напомним, скейт-парк олимпийского стандарта площадью 1,5 тысячи квадратных метров построен в Челябинске в 2022 году у Ледовой арены "Трактор" при поддержке Русской медной компании (АО "РМК"). Пространство оборудовано самыми современными конструкциями и доступно для всех желающих. Оснащение спота подходит для тренировок как профессионалов, так и начинающих спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах и другом гоночном оборудовании. Площадка стала самой крупной в городе.

В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие: "рампы", "разгонки", "перила", "фанбоксы", "пирамиды", "ступеньки" и другие фигуры для выполнения трюков. Разработкой конструкций площадки занималась уральская команда. Скейт-парк RCC Extreme доступен для свободного посещения в течение всего сезона.

Теги: RCC FEST, соревнования, бокс,


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