АлтГУ требует от студентов предоплаты за общежитие на год вперед

В Алтайском госуниверситете (АлтГУ) от студентов, претендующих на проживание в общежитии, требуют предоплаты сразу на год вперед. Об этом сообщил председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

Как сообщалось, в АлтГУ и ТюмГУ на всех студентов не хватает мест в общежитиях, и их могут выставить на улицу, заставив самих искать себе место проживания. Руководство вузов пожимает плечами и считает это нормальным.

Цапко признает, что нехватка мест не только вина, но и беда вузов. Но вот требовать предоплату от студентов на год вперед - это уже слишком. Для проживания в общежитии надо сразу внести плату сразу за 10 месяцев вперед: бюджетникам - 20 700 рублей, платникам - 22 930 рублей. Для многих студентов это неподъемные деньги. Причем на сайте университета висит порядок оплаты – за весь срок проживания. Он просит вуз не прятать информацию, так как все сканы уже сохранены.

При этом, согласно ч.1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, проживающий обязан платить до 10 числа следующего месяца. То есть за проживание в сентябре можно заплатить до 10 октября. Никаких особых норм по поводу общежитий в Жилищном кодексе нет, а значит, на них распространяются те же нормы.

"Коллеги из моей дорогой альма-матер, имейте совесть, хватит издеваться над студентами и прекратите требовать предоплату", - призвал в своем телеграм-канале Цапко, окончивший АлтГУ.

Он добавил, что ТюмГУ в прошлом году после запроса отменил эту незаконную практику.

Минобрнауки до сих пор никак не комментирует ситуацию с общежитиями.