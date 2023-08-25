Сестра убитого в Екатеринбурге аспиранта УрФУ из Габона: Он никому не причинял боль

Сестра аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили, убитого в Екатеринбурге, высказалась о своем брате.

Сегодня в столице Урала проходят похороны Франсуа. Почтить его память пришли родственники из Габона, откуда он был родом.

"Он был очень хороший человек. Мой брат был красавчик. Всегда дружил со всеми, несмотря ни на что, и защищал всех. Он всегда такой был, всегда защищал семью. Всегда мог наладить отношения с людьми. Никому он не причинял боль", - рассказала родственница погибшего.

По ее словам, сейчас в Сети "пишут всякие гадости". Также стало известно, что сестра Франсуа учится в Москве.

Напомним, трагедия произошла 18 августа, когда выходца из Габона ударили ножом во время драки. На следующий день по подозрению был задержан уралец Данил Фомин. Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, на этой неделе суд отправил его под арест на два месяца.

В СМИ появлялись версии о том, что причиной конфликта якобы могла стать расовая нетерпимость. Позже в Следственном комитете России заявили, что инцидент возник на бытовой почве.