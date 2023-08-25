На ОГЭ в 2024 году разрешат использовать калькулятор

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, которые определяют структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ в 2024 году.

В Рособрнадзоре поясняют, что все изменения направлены на усиление "деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применения умений и навыков анализа различной информации, решения практических задач, развернутого объяснения, аргументации". Нужно повысить "дифференцирующую способность" конкретных заданий и экзаменационной работы в целом.

Интересное новшество - выпускникам 9 классов разрешат использовать непрограммируемый калькулятор, который до этого был запрещен, так как проверяются в том числе навыки вычисления. Возможно, это связано с тем, чтобы результаты ОГЭ стали лучше. Выпускники отныне больше не обязаны уметь считать, полагают некоторые критики.