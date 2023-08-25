25 Августа 2023
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Фото: instagram.com/alexeytexler.official

В Челябинске утвердили документацию по планировке территории для строительства метротрамвая

Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев утвердил документацию по планировке территории для строительства метротрамвая. Распоряжение опубликовано на сайте администрации Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

"Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки с проектом межевания территории) линейного объекта "Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске", - говорится в документе.

Согласно документации, планируется строительство двух линий – "Север – Юг" протяженностью до 10 км с максимальной глубиной остановочного пункта до 45 метров и "Запад – Восток" протяженностью до 7 км с максимальной глубиной остановочного пункта до 15 метров.

На участке предусмотрено размещение пяти подземных станций и четырех остановочных комплексов с подземными пешеходными переходами и лестничными выходами, а также зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру линии метротрамвая.

Напомним, в конце декабря 2021 года губернатор утвердил перечень мероприятий по реализации проекта метротрамвая. Согласно документу, на проект в 2022 – 2025 годах планируется направить около 73 млрд рублей, в том числе 55,3 млрд рублей предусмотрено на строительство метротрама, а 17,5 млрд руб. – на обновление трамвайной системы. Выделение инфраструктурного бюджетного кредита региону в размере 73 млрд рублей в августе прошлого года одобрил Минстрой РФ.

В настоящий момент уже подписан договор на разработку проектной документации и строительство линии метротрамвая с компанией "Моспроект-3". Речь идет о строительстве линии "Север-Юг", которая соединит Северо-запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом. Протяженность линии 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути, и два подземных остановочных комплекса. Завершить строительные работы подрядчик должен до конца декабря 2025 года. Работы компания выполнит за 49 млрд рублей. Кроме того, запланирована покупка 32 специальных трехсекционных вагонов. Планируется, что эти вагоны будут производиться на УКВЗ.

Теги: метротрамвай, строительство, метро,


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