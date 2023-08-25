В Нижневартовске пострадавший от взрыва дом начнут сносить в сентябре

В Нижневартовске специалисты компании "СносСтройИнвест" из Санкт-Петербурга начали подготовку к сносу дома по ул. Мира 6А, пострадавшего от взрыва газа в декабре прошлого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Сотрудники компании огораживают здание по периметру, доступ к нему ограничен, территория круглосуточно охраняется. Вход в дом будет доступен для жителей первых подъездов, смежных с арками. Сам снос начнется в сентябре, когда прибудет необходимая техника. О начале работ жителей оповестят заранее.

Специалисты должны будут снять окна, демонтировать облицовку здания.

Подрядчик уверяет, что необходимые условия для безопасного проведения работ будут созданы. Завершить их планируется до ноября. После окончания демонтажа дома №6-А, экспертами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, будет проведено дополнительное обследование домов №№6, 4А и 8А для оценки состояния конструктивов зданий.

Напомним, 4 декабря 2022 г. дом пострадал при обрушении межэтажных перекрытий вследствие взрыва бытового газа, он был признан аварийным и подлежащим сносу.