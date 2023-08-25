Жителям Владивостока предлагают эвакуироваться, начало учебного года отложено

В Приморье продолжаются обильные дожди, которые в регион принес мощный тайфун. Жителям ряда подтопленных районов Владивостока предлагают эвакуироваться в пункты временного размещения. Так, для горожан, проживающих в районе реки Богатой, ПВР оборудовали в школах №12 и №44.

"Находиться рядом с рекой Богатой сейчас небезопасно, идет подтопление территории", - заявил замглавы города Дмитрий Свитайло. Он добавил, что подтопление в районе вызвано не только проливными дождями, но и аварийным сбросом воды с Богатинского водохранилища.

"Доставка к пунктам временного размещения будет осуществляться бесплатными автобусами. В ПВР имеются кровати, спальные принадлежности, одноразовая посуда, возможность зарядить телефон, подогрева и приема пищи", - добавил чиновник.

Между тем, во Владивостоке по рекомендации краевого Минобразования перенесено начало учебного года для некоторых классов, сообщил другой замглавы администрации города Сергей Дмитриенко.