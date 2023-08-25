Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку-спортсменку из-за шорт

Мигрант, напавший на девушку в шортах в подмосковном Нахабино, заключен под стражу до 23 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, мужчина подозревается в совершении хулиганских действий. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее подмосковный главк СК сообщал, что на мигранта заведено дело об экстремизме (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ).

Напомним, инцидент произошел 23 августа. 21-летняя девушка вышла на пробежку, к ней подошел мужчина, схватил за руку и ударил в лицо. Ему не понравился внешний вид девушки – спортивный короткий топ и короткие шорты.

По данным следствия, у мужчины "возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия". Мужчина задержан и допрошен.