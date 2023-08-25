25 Августа 2023
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Фото:В.Н. Горелых

Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку-спортсменку из-за шорт

Мигрант, напавший на девушку в шортах в подмосковном Нахабино, заключен под стражу до 23 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, мужчина подозревается в совершении хулиганских действий. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее подмосковный главк СК сообщал, что на мигранта заведено дело об экстремизме (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ).

Напомним, инцидент произошел 23 августа. 21-летняя девушка вышла на пробежку, к ней подошел мужчина, схватил за руку и ударил в лицо. Ему не понравился внешний вид девушки – спортивный короткий топ и короткие шорты.

По данным следствия, у мужчины "возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия". Мужчина задержан и допрошен.

Теги: мигрант, девушка, шорты, нахабино


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.08.2023 11:30 Мск Против мигранта, напавшего на девушку в шортах в Нахабино, завели дело об экстремизме

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