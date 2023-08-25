25 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

Верховный суд заступился за пенсионерку, которую обвинили в уголовном преступлении - неоплате товара

Верховный суд РФ заступился за 70-летнюю пенсионерку, обвиненную в покушении на кражу - она пересекла линию торговых касс в гипермаркете, не оплатив товар.
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Пенсионерка была приговорена к штрафу в 10 тысяч рублей, но апелляционным постановлением наказание снижено до 5 тысяч, так как принято во внимание, что она является ветераном труда Ростовской области. Обвиняемая не скрывалась, весь товар был на месте возвращен, то есть умысла на хищение не было.

Верховный суд постановил, что при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности необходимо иметь в виду, что деяние, формально подпадающее под признаки преступления, должно представлять собой достаточную степень общественной опасности или вреда обществу или государству. А наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Например, в вопросе покушения на кражу нужно учитывать сумму и другие обстоятельства. Но в данном деле суды вопрос о малозначительности инцидента вообще не поднимали.

Между тем общая сумма неоплаченного товара была 3 тысячи 642 рубля. Кроме того, отсутствие причиненного материального ущерба, пенсионный возраст, наличие ряда заболеваний и статус ветерана труда, как смягчающие обстоятельства, вообще не позволяют признать содеянное преступлением, заключил Верховный суд.

Обвинительный приговор должен быть отменен, а уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления ввиду его малозначительности.

Теги: преступление, верховный суд


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