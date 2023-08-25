Трамп описал ощущения от пребывания в тюрьме

Экс-президент США Дональд Трамп назвал "неприятными" ощущения, которые он испытал после ареста, когда полиция делала его магшот — тюремное фото.

"Неприятное чувство. Особенно когда ты не сделал ничего особенного", - приводит РБК слова Трампа.

Напомним, ранее Трамп покинул тюрьму в штате Джорджия после прохождения процедуры ареста. Всего Трамп находился под стражей около получаса. Ранее согласился внести залов в $200 тыс., чтобы не садиться в тюрьму Джорджии, где в отношении бывшего главы государства ведется уголовное расследование. Трамп после выхода из тюрьмы заявил о своей невиновности. "То, что они творят, - это попытка вмешательства в выборы. Такого наша страна никогда не видела. Так они ведут избирательную кампанию", - сказал он у трапа самолета перед вылетом из Атланты. Уголовное дело в Джорджии – уже четвертое за этот год, возбужденное в отношении Трампа. Дело связано с возможным давлением Трампа на исход выборов в штате.