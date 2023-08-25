25 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Reuters/Heinz-Peter Bader

Heineken продал российские активы за один евро

Международная пивоваренная компания Heineken завершила продажу своих российских активов группе "Арнест".

Цена покупки российского бизнеса Heineken составляет 1 евро за 100% акций, говорится в сообщении компании.

Как прогнозируется, данная сделка повлечет за собой общий совокупный убыток в размере 300 млн евро.

В сообщении отмечается, что помимо бренда Heineken, в течение шести месяцев будет прекращено производство бренда Amstel.

Напомним, в марте 2022 года Heineken объявил, что приостанавливает производство и продажи пива под своим брендом в России. При этом заводы концерна, в том числе в Екатеринбурге, продолжают работать. Позже стало известно, что Heineken передаст бизнес в РФ новому владельцу.

Теги: Heineken, активы, Арнест


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