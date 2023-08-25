В Екатеринбурге в реке Исеть прохожие нашли тело неизвестной женщины

В пятницу в Екатеринбурге в реке Исеть выловили труп. На месте работают силовики.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, утром 25 августа в правоохранительные органы уральской столицы поступил сигнал, что прохожими в реке найдено тело неустановленной женщины. Сейчас следователи СКР вместе с полицейскими пытаются выяснить все обстоятельства ее гибели.

"Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Тело умершей после осмотра будет направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти", - отметили в ведомстве.

Как добавили в городском управлении МВД, сигнал об обнаружении тела неизвестной женщины в реке Исеть в районе дома №9 по улице Бебеля поступил в отдел полиции сегодня около 10 часов утра.

"На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время полиция устанавливает личность погибшей", - сообщили в МВД.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.