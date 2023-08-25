25 Августа 2023
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Фото: Уралкалий

"Уралкалий" отмечает День шахтера

"Уралкалий" в последнее воскресенье августа традиционно отмечает День шахтера. В преддверии этого события 506 сотрудников компании были награждены почетными грамотами министерства энергетики РФ, почетными грамотами подразделений, а также различными корпоративными и профсоюзными наградами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

10 сотрудников получили знаки отличия "Шахтерская слава", пятеро из них стали его полными кавалерами.

Накануне праздника были подведены итоги традиционного конкурса профессионального мастерства. 18 победителей получили награды в номинации "Лучшее звено по комбайновым комплексам" среди персонала рудников. 22 человека отмечены в индивидуальных категориях "Лучший горный мастер добычного участка", "Лучший бригадир комбайновой бригады", "Лучший рабочий участка закладки", "Лучший горный мастер участка закладки".

Самым эффективным по итогам года был признан рудник СКРУ-1. Коллективу была вручена переходящая награда "Лучший рудник".

"День шахтера — праздник сильных духом, мужественных и смелых людей, которые работают в "Уралкалии". Благодаря их труду создается будущее нашего предприятия. Слова искренней благодарности нашим ветеранам — именно они создали надежную основу для сегодняшних достижений. Спасибо им за бесценный опыт, за вклад в сохранение лучших традиций отрасли и воспитание достойной смены молодых горняков", - отметил гендиректор компании "Уралкалий" Виталий Лаук.

День шахтера традиционно проводится при поддержке "Уралкалия" совместно с Днем города Соликамска, который в этом году отмечается 26 августа. Праздничная программа включает в себя интерактивные и спортивные площадки, концертные программы, мастер-классы по современным арт-направлениям. В рамках проекта "Путешествие по Соликамску", реализованного при поддержке "Уралкалия", желающие могут принять участие в экскурсии по Соляной версте — недавно благоустроенной набережной реки Усолка в исторической части города. В культурно-досуговом центре компании пройдет межрегиональный фестиваль поэзии, авторской и бардовской песни "Радуги крылья". Завершится праздничная программа концертом и фейерверком.

Теги: Уралкалий, День шахтера, награды


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