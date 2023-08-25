WSJ: Пригожин незадолго до авиакатастрофы обещал усилить присутствие ЧВК "Вагнер" в ЦАР

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин незадолго до авиакатастрофы в Тверской области встречался с президентом Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации газеты, 18 августа Пригожин на частном самолете прилетел в Банги. Как сообщили три источника WSJ, на встрече с Туадерой в президентском дворце бизнесмен пообещал усилить присутствие ЧВК "Вагнер" в ЦАР.

После этого, по данным издания, Пригожин встречался с представителями Сил быстрого реагирования Судана (RSF). Напомним, вооруженный конфликт в этой стране продолжается с апреля. Как утверждает газета, Пригожин предоставил им ракеты класса "земля — воздух". ЧВК "Вагнер", по информации WSJ, помогла RSF одержать серию побед против армии Судана. В ответ представители Сил быстрого реагирования передали Пригожину золото, пишет РБК.

Затем Пригожин направился в Мали, а оттуда — в Москву.

Напомним, 21 августа Пригожин опубликовал первое видео после попытки "вооруженного марша". Он заявил, что в настоящее время находится в Африке. Руководитель компании на видео говорит о том, что ЧВК проводит разведывательно-поисковые действия, "кошмарит" представителей террористических организаций.

Вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.

Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.