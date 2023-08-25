В Екатеринбурге названы школы, куда распределят детей из аварийного здания на Уралмаше

В мэрии Екатеринбурга назвали учебные заведения, куда определят учеников школы №68 на Уралмаше, где недавно обрушился потолок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, департамент образования получил техническое заключение, в котором говорится, что общее техническое состояние здания данной школы оценивается как аварийное. Эксплуатация здания по своему целевому назначению строго запрещена.

Принято решение, что образовательный процесс школы с 1 сентября 2023 года будет организован на базе других общеобразовательных организаций района.

учащиеся 1-х классов, а также 2 "в", 3 "г", 4 "б", 4 "г" классов направлены в МАОУ СОШ №80 (ул. Калинина, 26а);

учащиеся 4 "а", 4 "в", 2 "а", 2 "б", 2 "г", 3 "а", 3 "б", 3 "в" классов – в МАОУ СОШ №22 (ул. Красных Партизан, 4);

учащиеся 5-9-х классов будут получать знания на базе лицея №128 (ул. Индустрии, 92);

учащиеся 10-11-х классов – на базе лицея №100 (ул. Ильича, 48а).

Как уточнили в мэрии, учителя школы №68 временно перейдут в другие учреждения вместе со своими учениками и будут вести там уроки.

Ранее сообщалось, что школа №68 будет поставлена на капитальный ремонт в 2024 году.