В Челябинской области осудили женщину, ударившую соседа ножом за замечание из-за громкой музыки

В Челябинской области 31-летнюю жительницу Еманжелинска приговорили к 3 годам 14 дням в колонии общего режима за причинение соседу тяжкого вреда здоровью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью в январе проживающие в коммунальной квартире по улице Шахтера в Еманжелинске громко слушали музыку. Потерпевший пришел к соседям, чтобы их успокоить. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемая ударила мужчину ножом в область грудной клетки.

Мужчине причинен тяжкий вред здоровью.