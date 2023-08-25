25 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Больше трети россиян заявили о росте цен на бензин, 40% говорят о росте цен на мясо

34% россиян заявили, что заметили рост цен на бензин за последний месяц. Это рекордный показатель за последний год. В августе 2022 года о такой тенденции говорили только 17% россиян. Опрос провел "Фонд "Общественное мнение".

Число отмечающих рост цен на бензин резко увеличивается с июля. А в целом тренд неизменен с весны этого года.

Также 40% граждан отмечает рост цен на мясо и птицу. Это категория, в которой рост цен замечает максимальное количество россиян.

Теги: россияне, цены, инфляция, топливо, бензин


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