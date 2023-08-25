Россияне резко успокоились

Настроения россиян в середине августа попали в настоящую турбулентность. Сначала уровень тревожности граждан резко повысился, но уже неделей позже снизился до январского минимума.

По данным исследования "Фонда "Общественное мнение", 13 августа число россиян, которые оценивали настроение своего окружения как тревожное, выросло до 45%. Но уже 20 августа таких было всего 41%.

Тех же, у кого в окружении преобладает спокойствие за неделю стало на 4% больше (53% против 49% неделей раньше).