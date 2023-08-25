На Среднем Урале чиновница судилась из-за звонка на "телефон доверия"

На Среднем Урале суд не посчитал звонок на "телефон доверия" порочащим честь и достоинство местной чиновницы.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, однажды в одном из поселков Березовского вспыхнул конфликт между жительницами Галиной и Натальей. Речь шла о пользовании земельными участками. В ноябре прошлого года Наталья позвонила на "телефон доверия" администрации Березовского и заявила, что сотрудница администрации Галина, якобы используя мошеннические схемы, стала собственником участков, находившихся в государственной собственности. Также, по словам звонившей, чиновница будто бы захватила часть проезда к другим участкам и установила столбы подключения к электросетям, которые мешают соседям.

Это сообщение направили главе Березовского городского округа и в прокуратуру Свердловской области для проверки на наличие коррупции. Однако факты не подтвердились. Тогда Галина посчитала, что ей был нанесен моральный вред.

Женщина обратилась с иском к Наталье в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Она просила признать эти сведения не соответствующими действительности, порочащими ее честь и достоинство, а также взыскать с "доносчицы" 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Однако, рассмотрев дело, суд посчитал, что Галина не смогла доказать факт распространения порочащих сведений. Позже Свердловский облсуд подтвердил выводы первой инстанции. В итоге чиновница осталась ни с чем.