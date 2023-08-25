В Нижневартовске женщина устроила стрельбу и сбила полицейского

В Нижневартовске в ночь на 25 августа женщина устроила стрельбу и сбила полицейского, сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Конфликту предшествовало ДТП на ул. Зимней. Водители повздорили и женщина начала пальбу из газового пистолета. Когда на место ЧП приехали полицейские, она закрылась в своем автомобиле, а на попытку правоохранителя разблокировать автомобиль через приоткрытое окно - ударила по газам и протащила его по дороге. Другие полицейские были вынуждены применить оружие, чтобы задержать нарушительницу.

Выяснилось, что женщина находится в розыске. Ранее она была осуждена за наркотики, но получила отсрочку из-за несовершеннолетия ребенка. Позднее она получила еще одну статью - за избиение и скрывалась от правоохранителей.