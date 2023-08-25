В Прикамье девушка порезала парня "розочкой" из-за такси

В Чернушке девушка ранила молодого человека "розочкой" за то, что он не уступил ей такси, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним за помощью обратился 19-летний местный житель с колото-резаной раной плеча. Полицейские выяснили, что рану парню нанесла незнакомая девушка, вечером, возле одного из баров города.

Как оказалось, молодые люди не поделили такси - когда подъехала машина, они начали спорить, кто вызвал первым. В итоге у дамы закончились аргументы и она решила доказать свою правоту, разбив об асфальт стеклянную бутылку и горлышком ударив парня в область плеча.

Подозреваемую задержали. Ей оказалась 21-летняя местная жительница. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, использованных в качестве оружия". Расследование продолжается.