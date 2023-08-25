В Челябинской области создадут кластер по производству беспилотных авиационных систем

В Челябинской области создадут кластер по производству беспилотных авиационных систем или комплектующих к ним, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минпрома.

Как рассказал министр промышленности региона Павел Рыжий, принять участие готовы ЮУрГУ и магнитогорский МГТУ им. Г.И. Носова, а также ряд промышленных компаний области. ЮУрГУ готов взять на себя выполнение задачи научно-технологического сопровождения исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Кластер должен состоять не менее чем из пяти промышленных компаний, а его участникам необходимо планировать работу по производству беспилотных авиационных систем или их комплектующих в рамках минимум трех совместных проектов.