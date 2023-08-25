"Потери безумные". Депутат Рады обрушилась на украинское командование

Украинский режим без жалости гонит людей на убой. Об этом в Раде заявила депутат Рады от "Слуги народа" Анна Скороход.

Она сказала, что сами боевики говорят, что к ним относятся, как к "мясу". Их посылают на заведомо невыполнимые задания.

"С каждой попыткой отбить позиции мы теряем безумное количество людей. Их отправляют без прикрытия артиллерией, без эвакуации, без должного оснащения, на обычных пикапах, потому что великий офицер, ответственный за бронемашину, полтора месяца не выходил на связь, а генералу говорить о том, что позиции утрачены, нельзя",- возмущена Скороход.

При этом киевскому командованию на все наплевать.

"Главная задача, которую перед нами ставят, – пойти и умереть. Это я вам говорю дословно, что мне говорят. Это не мои слова. Нас там ненавидят!" - признала депутат Рады.

Она призвала создать временную следственную комиссию для расследования преступлений, потому что сейчас ситуация ужасающая.

"Когда ты много украл – тебя отправляют послом, когда ты положил наибольшее количество людей – тебя отправляют военкомом", - описала Скороход сложившуюся ситуацию.

Недовольство неоправданно большими потерями на Украине выражают все чаще. Украинский военный эксперт Олег Стариков считает, что режим решает и другую свою задачу - просто уничтожает население.

На днях тернопольский волонтер Игорь Хома заявил в соцсетях, что военные просят закупить полиэтиленовые мешки, которых остро не хватает для транспортировки трупов с поля боя.

"Очень страшные запросы пришли. Как бы я не хотел записывать это видео, я должен. Нужны мешки для двухсотых. Буквально от всех батальонов с разных направлений, от всех бойцов, которым мы помогаем... Вот такая цена. Чем больше не хватает дронов и тепловизоров, тем больше нужно мешков. Беда", — рассказал шокированный Хома.

В начале августа Минобороны РФ сообщило, что в течение июня – июля потери Украины составили более 43 тыс. человек.