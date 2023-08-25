ФСБ сообщила, кто организовал поджоги объектов Минобороны, МВД, РЖД

Как оказалось, за поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в России стоят украинские спецслужбы.

Их представители размещают в интернете объявления о "быстром заработке" и сулящие за работу 10-20 тыс. руб., приводит РИА Новости сообщение ФСБ России. Ставка делается на молодежь, пожилых, маргиналов, психически больных, которые не осознают тяжести своих действий. Еще один инструмент для вовлечения в поджоги – мошеннические звонки от "служб безопасности", "сотрудников СК, МВД или ФСБ": людей с помощью психологических манипуляций не только убеждают перевести сбережения на "безопасные счета" (фактически, профинансировать украинские войска), но и склоняют к поджогам.

Напомним, один из последних подобных случаев – попытка диверсанта поджечь релейный шкаф на стации "Псков – Товарный". Мужчина действовал по заданию куратора с Украины. Как выяснилось, злоумышленник связался через Telegram с волонтером украинского общественного гуманитарного проекта. Настоящая цель организации – вербовка россиян для совершения диверсий и терактов. 2 августа предполагаемый преступник попытался разводным гаечным ключом на железной дороге в Псковском районе вскрыть релейный шкаф для его дальнейшего уничтожения путем поджога, однако его задержали до окончания "работы". Возбуждено уголовное дело.