МЧС: "дым" на крыше ТЦ "Карнавал" в Екатеринбурге оказался пылью от работ

В свердловском МЧС не подтвердили информацию о пожаре в одном из торговых центров Екатеринбурга. В ведомстве рассказали, что на самом деле произошло.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в пятницу в социальных сетях стала появляться информация о пожаре в ТЦ "Карнавал" в уральской столице. Видео с якобы дымящейся крышей от читателей и подписчиков получили сразу несколько городских информационных агентств.

Как пояснили в ведомстве, в итоге информация о "пожаре" не подтвердилась. Так называемый "дым" на кровле здания на поверку оказался всего лишь пылью от уборочных работ.

"Все закончилось благополучно, но на телефон вызова пожарных и спасателей МЧС России "101" о данном происшествии не поступило ни одного вызова", - рассказали в свердловском МЧС.

В ведомстве призывают: если вы стали свидетелями пожара или иного происшествия, которое, по вашему мнению, может угрожать жизни и здоровью людей, незамедлительно сообщите об этом по телефонам "101" или "112".

"Человеческая жизнь дороже хайпа и мнимой популярности в социальных сетях", - подчеркнули в МЧС.