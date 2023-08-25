Рогозин высказался о Пригожине: "Женя и его парни сделали всё, что могли"

Экс-глава Роскосмоса, а ныне – доброволец в зоне СВО Дмитрий Рогозин высказался о смерти создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Женя и его парни сделали всё, что могли. Спасибо им. О плохом не говорю. Хорошего намного больше", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Но он также предложил переключиться с обсуждения смерти Пригожина на более актуальные, по его мнению, события.

"Давайте, наконец, займитесь тем, что происходит с живыми. Мёртвым всё равно, что вы о них пишете. Помогайте. Непростая ситуация. Помогайте. Утром ВСУ попрут с удвоенной силой. У них праздник еще продолжается. Надо их остановить", - пишет Рогозин.