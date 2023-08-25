ФАС проверяет информацию о введении платы за раздачу интернета со смартфонов

В ФАС поступают жалобы абонентов на платную раздачу интернета со смартфонов, сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, служба направила операторам запросы, чтобы установить все детали. Сейчас ФАС анализирует полученную информацию. Если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, служба "примет меры реагирования".

В апреле МТС предупредил абонентов, что популярная функция раздачи интернета с телефона станет платной. При включении функции автоматически активируется пакет на 50 ГБ, который стоит 49 рублей и действует сутки. Ежедневная раздача в течение месяца обойдется абоненту примерно в 1,5 тыс. рублей.

Вымпелком ("Билайн") тоже ввел такую платную опцию – она коснется последних тарифов UP и архивных тарифов с безлимитным интернетом. Плата составит 99 рублей в месяц или 3 рублей в сутки, когда пользователь раздает интернет. При этом раздача интернета у "Билайна" расходует трафик основного пакета, а не дополнительного, как у МТС. В компании отметили, что плата вводится только для новых абонентов.