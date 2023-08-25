Содержимое Капсулы времени Екатеринбурга раскроют 30 августа

Узнать о послании, которое 50 лет назад заложили жители Свердловска, можно будет уже на следующей неделе. Как сообщает пресс-служба мэрии, извлечь содержимое Капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга планируется уже 30 августа.

На церемонии вскрытия будет присутствовать комиссия во главе с мэром Алексеем Орловым. В нее также вошли:

начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков;

директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев;

заместитель директора по музейным фондам Музея истории Екатеринбурга Алена Союрова;

специалист по учетно-хранительской деятельности Музея истории Екатеринбурга Наталья Аношина;

реставраторы Альбина Емельянова и Максим Малых;

заведующий Научно-информационный отделом Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.

Напомним, саркофаг достали из-под земли 18 августа, а в ночь с 19 на 20 августа транспортировали из Исторического сквера в помещения МИЕ.

На данный момент о содержимом капсулы известно не много. По замыслу местного архитектора Петра Деминцева, чьей работой стал историко-архитектурный комплекс в Историческом сквере, внутрь саркофага должны были заложить современный правдивый портрет города. Согласно документам, сохранившимся с 1973 года, внутри находятся послание свердловчанам будущего, схема и генплан города, книги о Свердловске и его объектах, статистические данные о городе и населении, видовые и документальные фильмы о Свердловске, видеозаписи с выступлений местных знаменитостей, записи песен о городе, видеозапись судебного процесса и фильм "5 минут в медицинском вытрезвителе". Для воспроизведения всего этого в капсулу также положили технические средства для воспроизведения изображения и звука.

Вынимать содержимое будут в прямом эфире. После этого материалы и документы передадут на изучение научным сотрудникам и реставраторам. Жители и гости Екатеринбурга смогут ближе ознакомиться с большинством объектов в Музее истории Екатеринбурга на Карла Либкнехта, 26 с 12 октября по 19 ноября 2023 года.