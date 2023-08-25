Содержимое Капсулы времени Екатеринбурга раскроют 30 августа

25 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Содержимое Капсулы времени Екатеринбурга раскроют 30 августа

Узнать о послании, которое 50 лет назад заложили жители Свердловска, можно будет уже на следующей неделе. Как сообщает пресс-служба мэрии, извлечь содержимое Капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга планируется уже 30 августа.

На церемонии вскрытия будет присутствовать комиссия во главе с мэром Алексеем Орловым. В нее также вошли:

  • начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков;
  • директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев;
  • заместитель директора по музейным фондам Музея истории Екатеринбурга Алена Союрова;
  • специалист по учетно-хранительской деятельности Музея истории Екатеринбурга Наталья Аношина;
  • реставраторы Альбина Емельянова и Максим Малых;
  • заведующий Научно-информационный отделом Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.

Напомним, саркофаг достали из-под земли 18 августа, а в ночь с 19 на 20 августа транспортировали из Исторического сквера в помещения МИЕ.

На данный момент о содержимом капсулы известно не много. По замыслу местного архитектора Петра Деминцева, чьей работой стал историко-архитектурный комплекс в Историческом сквере, внутрь саркофага должны были заложить современный правдивый портрет города. Согласно документам, сохранившимся с 1973 года, внутри находятся послание свердловчанам будущего, схема и генплан города, книги о Свердловске и его объектах, статистические данные о городе и населении, видовые и документальные фильмы о Свердловске, видеозаписи с выступлений местных знаменитостей, записи песен о городе, видеозапись судебного процесса и фильм "5 минут в медицинском вытрезвителе". Для воспроизведения всего этого в капсулу также положили технические средства для воспроизведения изображения и звука.

Вынимать содержимое будут в прямом эфире. После этого материалы и документы передадут на изучение научным сотрудникам и реставраторам. Жители и гости Екатеринбурга смогут ближе ознакомиться с большинством объектов в Музее истории Екатеринбурга на Карла Либкнехта, 26 с 12 октября по 19 ноября 2023 года.

Теги: Капсула времени, послание, Музей истории Екатеринбурга, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети