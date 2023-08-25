25 Августа 2023
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Политика За рубежом
Фото: Mike Segar/Reuters

Штаб-квартира ООН в Женеве приостановила работу из-за проблем с безопасностью

Организация объединенных наций закрыла свою европейскую штаб-квартиру в Женеве из-за "постоянных проблем с безопасностью" сообщила ее представитель в пятницу.

Она добавила, что вопрос возможности продолжения работы штаб-квартиры ООН в Швейцарии "активно изучается службами безопасности организации, и должен быть решен в ближайшее время", передает Reuters. Представитель отделения не уточнила, с какими именно проблемами сталкивается штаб-квартира и как давно.

Центральная штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке.

Теги: штаб-квартира, оон, женева


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