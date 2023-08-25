В Тюменской области появились стихийные мемориалы в память о Пригожине

В Тюменской области появились стихийные мемориалы в память об основателе ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине, передает корреспондент Накануне.RU.

Один из стихийных мемориалов появился в поселке Московский под Тюменью рядом с последним офисом ЧВК "Вагнер". На нем разместили фотографии Пригожина и Уткина. Видеозапись опубликована в группе "Типичная Тюмень".

Еще мемориалы появился в парке в Тюмени, возле Текутьевского кладбища и в Тобольске, в восьмом микрорайоне у танка Т-72М.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.

Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что взрывное устройство на самолете было заложено в отсек шасси.