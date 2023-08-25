"Атомстройкомплекс" поддержал международный книжный фестиваль в Екатеринбурге

25 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Атомстройкомплекс" поддержал международный книжный фестиваль в Екатеринбурге

Сегодня в столице Урала стартует Первый Екатеринбургский международный книжный фестиваль "Красная строка". Он пройдет на 30 площадках города. Одним из партнеров фестиваля выступила компания "Атомстройкомплекс".
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, помимо встреч с авторами и лекций в программе фестиваля предусмотрены мастер-классы, спектакли и выступления музыкальных групп, а также книжная ярмарка. Перед гостями выступят лауреаты премий "Большая книга", "НОС", "Строгановская премия", "Национальный бестселлер", в том числе автор романов "Географ глобус пропил" и "Пищеблок" Алексей Иванов.

"Атомстройкомплекс" разделяет миссию фестиваля по популяризации российской литературы и русского языка, интеллектуальному и духовному развитию. Знания и книги должны быть доступны каждому, поэтому в компании существует корпоративная электронная библиотека, в которой более 4 тысяч книг в текстовом и аудио форматах. Помимо традиционных изданий, в каталоге размещены мини-лекции, вебинары, бизнес-тренинги", - рассказала директор по персоналу "Атомстройкомплекса" Галина Хабарова.

Гостей фестиваля ждут десятки мастер-классов, образовательные мероприятия и спектакли для детей, а также выступления музыкальных групп. Более 130 издательств представят свои книги на ярмарке. Вход на все события фестиваля бесплатный.

Теги: фестиваль, книги, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети