"Атомстройкомплекс" поддержал международный книжный фестиваль в Екатеринбурге

Сегодня в столице Урала стартует Первый Екатеринбургский международный книжный фестиваль "Красная строка". Он пройдет на 30 площадках города. Одним из партнеров фестиваля выступила компания "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, помимо встреч с авторами и лекций в программе фестиваля предусмотрены мастер-классы, спектакли и выступления музыкальных групп, а также книжная ярмарка. Перед гостями выступят лауреаты премий "Большая книга", "НОС", "Строгановская премия", "Национальный бестселлер", в том числе автор романов "Географ глобус пропил" и "Пищеблок" Алексей Иванов.

"Атомстройкомплекс" разделяет миссию фестиваля по популяризации российской литературы и русского языка, интеллектуальному и духовному развитию. Знания и книги должны быть доступны каждому, поэтому в компании существует корпоративная электронная библиотека, в которой более 4 тысяч книг в текстовом и аудио форматах. Помимо традиционных изданий, в каталоге размещены мини-лекции, вебинары, бизнес-тренинги", - рассказала директор по персоналу "Атомстройкомплекса" Галина Хабарова.

Гостей фестиваля ждут десятки мастер-классов, образовательные мероприятия и спектакли для детей, а также выступления музыкальных групп. Более 130 издательств представят свои книги на ярмарке. Вход на все события фестиваля бесплатный.