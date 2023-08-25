40% бизнес-лидеров считают, что нынешние выпускники не пригодны к реальной работе

40% бизнес-лидеров считают, что недавние выпускники не готовы к реальной работе. У них отсутствует трудовая этика и коммуникативные навыки. 94% работодателей избегали бы их нанимать. Эти результаты исследования приводит портал Intelligent.com.

Еще 33% считают, что они подготовлены частично, и только 20% - что полностью готовы. Интересно, что 90% бизнес-лидеров говорят, что выпускники последних трех лет менее подготовлены, чем выпусники предшествующих лет. При этом их все равно приходится иногда нанимать.

За последние три года 39% бизнес-лидеров, которые считают, что недавние выпускники не подготовлены, заявили, что увольняли их.

В чем причина неподготовленности выпускников? Чаще всего называется уровень культуры (62%). Большинство работодателей недовольны завышенными запросами. Так, 57% из тех, кто считает, что недавние выпускники недостаточно подготовлены, говорят, что недавний выпускник обратился к ним с просьбой о неоправданно высокой зарплате.

Работодатели признают, что сильно повлиял дистанционный режим. Молодежь на два года выпала из общественной жизни и за это время изменила социальные навыки. Но 53% работодателей признают, что "поколение Z" как-то устроится в жизни.

Данные отражают ситуацию в США, но эта тенденция характерна и для России. Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отмечает, что современные дети ничего не умеют делать своими руками.