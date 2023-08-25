Shot: Часть сбитой в Калужской области ракеты C-200 упала в частный бассейн

В Калужской области часть сбитой ракеты С-200 упала на территорию частного дома, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, обломок сбитой ракеты упал в каркасный бассейн, установленный на участке одной из жительниц деревни Ореховка.

По словам женщины, сначала были слышны три взрыва, а затем на землю посыпались части ракеты. Попавший в бассейн обломок в воде шипел и бурлил.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью над Калужской областью была сбита ракета доработанного комплекса ПВО С-200 украинских войск. Она была направлена для атак по гражданским объектам.