25 Августа 2023
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Фото:tvzvezda.ru

Shot: Часть сбитой в Калужской области ракеты C-200 упала в частный бассейн

В Калужской области часть сбитой ракеты С-200 упала на территорию частного дома, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, обломок сбитой ракеты упал в каркасный бассейн, установленный на участке одной из жительниц деревни Ореховка.

По словам женщины, сначала были слышны три взрыва, а затем на землю посыпались части ракеты. Попавший в бассейн обломок в воде шипел и бурлил.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью над Калужской областью была сбита ракета доработанного комплекса ПВО С-200 украинских войск. Она была направлена для атак по гражданским объектам.

Теги: ракета, с-200, калужская область, бассейн


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