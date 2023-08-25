В Бурятии выписаны шестеро детей, пострадавшие от вспышки инфекции в лагере
Врачи выписали шестерых детей, которых госпитализировали из лагеря в Прибайкальском районе Бурятии.
Состояние у них удовлетворительное, сообщили ТАСС в республиканском минздраве.
Напомним, по данным бурятского управления СКР, у 21 ребенка обнаружены симптомы кишечной инфекции – тошнота и диарея. В помещениях пищеблока лагеря проведены санитарные обследования, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований.
Минздрав Бурятии сообщал, что вскоре после появления информации о вспышке инфекции осмотрены 206 детей. У 26 детей выявлено острое кишечное заболевание.