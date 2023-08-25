25 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Бурятии выписаны шестеро детей, пострадавшие от вспышки инфекции в лагере

Врачи выписали шестерых детей, которых госпитализировали из лагеря в Прибайкальском районе Бурятии.

Состояние у них удовлетворительное, сообщили ТАСС в республиканском минздраве.

Напомним, по данным бурятского управления СКР, у 21 ребенка обнаружены симптомы кишечной инфекции – тошнота и диарея. В помещениях пищеблока лагеря проведены санитарные обследования, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований.

Минздрав Бурятии сообщал, что вскоре после появления информации о вспышке инфекции осмотрены 206 детей. У 26 детей выявлено острое кишечное заболевание.

Теги: Бурятия, детский лагерь, отравление, выписка


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