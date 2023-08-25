25 Августа 2023
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Фото: Reuters/Mike Blake

Минюст США будет судиться со SpaceX из-за беженцев

Министерство юстиции США будет судиться с космической компанией SpaceX Илона Маска – из-за отказов в приеме на работу беженцев.

По данным министерства, с 2018 по 2022 гг. компания регулярно отказывала в трудоустройстве людям, получившим в США статус беженца. Такие действия нарушают американское законодательство об иммиграции и гражданстве.  

SpaceX в своих требованиях к претендентам на вакансии указывала, что только владельцы так называемых грин-карт и граждане США могут работать в компании – якобы из-за требований федеральных законов об экспортном контроле. Но на самом деле таких требований не предъявляется.

Примечательно, что основатель SpaceX Илон Маск сам является иммигрантом – он провел юность в ЮАР.

Теги: беженцы, spacex, илон маск, суд, законодательство, гражданство


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