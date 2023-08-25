Минюст США будет судиться со SpaceX из-за беженцев

Министерство юстиции США будет судиться с космической компанией SpaceX Илона Маска – из-за отказов в приеме на работу беженцев.

По данным министерства, с 2018 по 2022 гг. компания регулярно отказывала в трудоустройстве людям, получившим в США статус беженца. Такие действия нарушают американское законодательство об иммиграции и гражданстве.

SpaceX в своих требованиях к претендентам на вакансии указывала, что только владельцы так называемых грин-карт и граждане США могут работать в компании – якобы из-за требований федеральных законов об экспортном контроле. Но на самом деле таких требований не предъявляется.

Примечательно, что основатель SpaceX Илон Маск сам является иммигрантом – он провел юность в ЮАР.