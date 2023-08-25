Опрос: компании Екатеринбурга меняли график работы сотрудников из-за жары

Этим летом в Екатеринбурге некоторые компании меняли график работы своих офисных сотрудников из-за аномальной жары. К такому выводу пришли в сервисе SuperJob.

В августе сервис провел опрос, в котором приняли участие представители компаний из столицы Урала. Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), в связи с жарой работодатели вводили сокращенные дни, дополнительные выходные и переводили некоторых сотрудников на "удаленку". Так, 9% компаний Екатеринбурга меняли график работы офисных сотрудников этим летом.

При этом в 87% опрошенных компаний режим работы не менялся. Чаще всего изменения из-за погоды вносили компании с численностью персонала до 100 человек (10%).

Напомним, этим летом на Среднем Урале было зафиксировано несколько температурных рекордов из-за аномальной жары. В регионе заметно похолодало только на этой неделе.