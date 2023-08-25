25 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Опрос: компании Екатеринбурга меняли график работы сотрудников из-за жары

Этим летом в Екатеринбурге некоторые компании меняли график работы своих офисных сотрудников из-за аномальной жары. К такому выводу пришли в сервисе SuperJob.
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В августе сервис провел опрос, в котором приняли участие представители компаний из столицы Урала. Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), в связи с жарой работодатели вводили сокращенные дни, дополнительные выходные и переводили некоторых сотрудников на "удаленку". Так, 9% компаний Екатеринбурга меняли график работы офисных сотрудников этим летом.

При этом в 87% опрошенных компаний режим работы не менялся. Чаще всего изменения из-за погоды вносили компании с численностью персонала до 100 человек (10%).

Напомним, этим летом на Среднем Урале было зафиксировано несколько температурных рекордов из-за аномальной жары. В регионе заметно похолодало только на этой неделе.

Теги: жара, работа, график, опрос, Екатеринбург


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