В Екатеринбурге ищут магазины, куда поставляли просроченную шаурму

В Екатеринбурге обнаружили подпольный цех по изготовлению шаурмы из просроченных продуктов. Сейчас ведется поиск мест, куда отправляли продукцию для дальнейшей продажи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, проверка была организована после сообщения о том, что в одном из хозяйственных помещений осуществлялись производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. По предварительным данным, шаурма из просрочки изготавливалась прямо в подпольном цехе, этикетки переклеивались, после чего товар под видом свежего поставлялся в различные торговые точки города.

Сейчас следователи выясняют, куда именно направлялась вредоносная продукция, устанавливаются и опрашиваются причастные к инциденту. Помимо этого, во время проверки будет дана правовая оценка действиям или возможному бездействию контролирующих органов по соблюдению миграционного законодательства. По итогам проверки СК России будет принято процессуальное решение.

Напомним, что подпольный цех в Кировском районе обнаружили местные общественники и полиция. Как рассказал РИА Новости член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев, предварительно, просроченная курица поставляется в шаурмечные города уже полгода. Внутри цеха полная антисанитария: мясо лежит на грязном картоне, сотрудники работают без униформы и перчаток.

На данный момент известно, что работники скупали просрочку или близкое к просрочке мясо, разделывали его, мариновали и либо готовили бобины для шаурмы, либо фасовали мясо для дальнейшей продажи.