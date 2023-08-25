25 Августа 2023
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Фото: Telegram/Mash

Трамп вышел под залог после процедуры ареста

Бывший президент США Дональд Трамп покинул тюрьму в штате Джорджия после прохождения процедуры ареста.

Всего Трамп находился под стражей около получаса, пишет РИА Новости. Ранее согласился внести залов в $200 тыс., чтобы не садиться в тюрьму Джорджии, где в отношении бывшего главы государства ведется уголовное расследование.

Трамп после выхода из тюрьмы заявил о своей невиновности. "То, что они творят, - это попытка вмешательства в выборы. Такого наша страна никогда не видела. Так они ведут избирательную кампанию", - сказал он у трапа самолета перед вылетом из Атланты.

Уголовное дело в Джорджии – уже четвертое за этот год, возбужденное в отношении Трампа. Дело связано с возможным давлением Трампа на исход выборов в штате.

Теги: трамп, арест, залог


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