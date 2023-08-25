В городе на Южном Урале подростки кидались венками у Вечного огня

В Миассе в Челябинской области подростки прыгали через Вечный огонь, кидались венками и бросали гвоздики в огонь. Об инциденте сообщили местные жители в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Факт произошедшего зарегистрирован в отделе МВД России по Миассу. На место были направлены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Опрашивают очевидцев, чтобы установить участников инцидента.

Глава Миасса Егор Ковальчук отреагировал на инцидент. Он призвал горожан прививать подрастающему поколению чувство патриотизма и уважения к нашей истории

"В социальных сетях появилась информация о детях, неуважительно относящихся к символу патриотизма, памяти и благодарности- Вечному огню. Уверен, уполномоченные органы дадут правовую оценку произошедшему. Такое поведение недопустимо", - отметил он.