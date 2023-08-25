25 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Первоуральске введен режим повышенной готовности из-за ситуации с водой

В Первоуральске создан оперативный штаб по стабилизации водоснабжения. В городе введен режим повышенной готовности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это сделано в связи с обмелением Верхне-Шайтанского пруда. Задача оперштаба – круглосуточный мониторинг обстановки и оперативное реагирование на поступающие сообщения о состоянии пруда. К его работе привлекут региональных экспертов-гидрологов для дополнительных исследований.

"Режим повышенной готовности введен для проведения всех необходимых мероприятий в части подготовки к возможным рискам. На сегодняшний день поводов для беспокойства нет, мониторинг ситуации введется в круглосуточном режиме", - заявил глава администрации Первоуральска Игорь Кабец.

первоуральск(2016)|Фото: Накануне.ru

Как пояснили в мэрии, введение режима повышенной готовности означает концентрацию всех городских служб для предотвращения возможных негативных последствий, касающихся обеспечения водоснабжения Первоуральска.

Напомним, этим летом в Екатеринбурге могли объявить режим ЧС, чтобы выделить деньги на перекачку воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. Причина в том, что из-за засухи своей воды в Свердловской области стало не хватать.

Теги: вода, режим, Первоуральск


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