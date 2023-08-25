В Перми неизвестные вандалы обстреляли окна манежа "Спартак"

В Перми неизвестные повредили 13 окон манежа "Спартак". Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель инфраструктурного комитета заксобрания Павел Черепанов, инспектировавший ход строительных работ, передает корреспондент Накануне.RU.

Предположительно, вандалы стреляли по окнам из пневматического оружия.

"Думаю, отдел МВД Дзержинского района быстро вас найдет. Прошу жителей еще раз быть друг к другу внимательнее и не допускать актов вандализма. Это строится для вас, ходить туда вам и вашим детям. Если вы наблюдаете акты вандализма, то не стесняйтесь и оперативно сообщайте в полицию", - заявил он.

По словам Черепанова, объект находится на финишной прямой, во время осмотра парламентарий остался недоволен работами по монтажу некоторых сетей в подвальном помещении и дал свои рекомендации по техническим моментам в сетях.

Напомним, манеж "Спартак" ранее находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города выкупили спортивный объект по рыночной цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить его в интересах жителей.

Позже бывший глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак".