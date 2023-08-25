Регионам могут дать право на квоту на такси с электродвигателями

Субъектам РФ предложено дать право устанавливать квоту автомобилей с электрическим двигателем, которые используются в качестве такси. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты Дмитрий Гусев и вице-спикер Владислав Даванков.

Читайте также: Наши люди в булочную на такси не ездят

Они отмечают, что в крупных городах на долю автотранспорта приходится до 90% выбросов вредных веществ в атмосферу. Поэтому важно повышать экологичность автомобилей, переводя их на электроэнергию. А одним из видов транспорта, который используется наиболее часто, является такси.

Предлагается дать право регионам определять долю автомобилей такси с электрическим двигателем и долю автомобилей такси с двигателем внутреннего сгорания.