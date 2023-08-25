25 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Более 100 российских бойцов СВО числились без вести пропавшими

Более 100 фамилий российских бойцов были включены в список без вести пропавших на СВО. Военная полиция продолжает проверку информации о военнослужащих. Подробнее о трагичной статистике в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы по Свердловской области Максим Иванов.

"Мне регулярно пишут с просьбой помочь в установлении судьбы участника СВО – мужа, брата, сына, – с кем продолжительное время не удается установить связь. Постоянно направляю в главное управление военной полиции запросы, прикладываю список фамилий военнослужащих. За весь период в этом списке появилось более сотни человек, наших парней", - написал депутат.

Он также отметил оперативную работу полиции. Проанализировав ответы, полученные по каждому из солдат, выстроилась следующая статистика:

  • 45% участников СВО из списка официально признаются пропавшими без вести;
  • 35% - работа по установлению судьбы продолжается;
  • 10% - подтверждается гибель;
  • 10% - подтверждается нахождение в плену.

По итогам каждого ответа выстраивается дальнейшая работа.

Теги: солдат, пропавший без вести, СВО, спецоперация, Иванов


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