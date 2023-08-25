Развитие малого и среднего предпринимательства обсудят в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал парламентские слушания по поводу развития малого и среднего предпринимательства.

В своем telegram-канале Володин напомнил позицию президента Владимира Путина о том, что России необходима проактивная экономика. Для её построения требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности и отрасли передовых технологий.

"В этой связи важно выстроить эффективный диалог с представителями делового сообщества. Планируем в октябре провести большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Оставляйте ваши вопросы и предложения в комментариях", - написал Володин.