На реализацию социально значимых проектов в первом полугодии 2023 года "Святогор" направил около 70 млн рублей

В первом полугодии 2023 года на реализацию социально значимых проектов в рамках благотворительности «Святогор» направил около 70 миллионов рублей.

Большая часть средств – 38,4 млн рублей – направлена на реализацию совместных проектов с администрациями городов присутствия предприятия. В их числе проектирование детского загородного лагеря в Кушвинском ГО, приобретение оборудования для спортивной школы и малых игровых форм в Североуральске, выделение средств на восстановление мемориалов погибшим в Великой Отечественной войне, ремонт стадиона «Юность», поддержка теннисной секции в спортивной школе «Синегорец», реконструкция системы водоснабжения, замена окон в школах №1 и №20 в п. Баранчинский. В Красноуральске благотворительная помощь была оказана муниципалитету в благоустройстве внутридворовых территорий.

По итогам первого полугодия 2023 года свыше 12 млн рублей вложены в детское направление. Например, на протяжении многих лет градообразующее предприятие Красноуральска выделяет денежные средства на финансирование питания воспитанников детских садов города. Затраты на эти цели превысили 3,5 млн рублей. С 2011 года «Святогор» принимает активное участие в программе «Здоровый ребенок». В её основе лежит консультативная медицинская помощь детям работников предприятия. В первом полугодии затраты на ее реализацию составили 2,3 млн рублей.

Еще одна традиция «Святогора» – поддержка и развитие спортивных объектов. За 6 месяцев года градообразующее предприятие Красноуральска потратило на эти цели около 8 миллионов рублей. В частности, средства были направлены на государственную экспертизу и подготовку рабочей документации проекта реконструкции городского стадиона в Красноуральске. Важным «спортивным» пунктом благотворительной программы «Святогора» не первый год является поддержка секции настольного тенниса МАУ ДС «Молодость». В настоящее время здесь регулярно занимаются около 120 детей в возрасте от 5 до 16 лет.

Также в приоритете благотворительной деятельности «Святогора» – поддержка неработающих пенсионеров предприятия. На эти цели предприятием направлено более 7 млн рублей. Эти средства, например, пошли на оказание ежеквартальной материальной помощи, которую получают около полутора тысяч человек, выделение путевок в ведомственный санаторий-профилакторий.

Ежегодно металлургическое предприятие поддерживает учреждения культуры ГО Красноуральск. На эти цели в первом полугодии 2023 года было израсходовано свыше 2 млн рублей. В рамках благотворительной программы были профинансированы ремонты внутренних помещений МАУ ДК «Металлург», а также выделены средства на развитие творческих коллективов данного культурного центра.

"Ежегодно кроме финансирования традиционных направлений благотворительной программы градообразующее предприятие выделяет средства и на другие добрые дела, - отметил директор по общим вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев. - В числе последних – ремонт крыльца Красноуральской стоматологической поликлиники, на который было выделено порядка 900 тыс. рублей. Это наш город, и мы хотим, чтобы здесь открывались возможности для каждого, чтобы Красноуральск был местом, где комфортно и уютно жить и металлургам, и горожанам".