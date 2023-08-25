На реализацию социально значимых проектов в первом полугодии 2023 года "Святогор" направил около 70 млн рублей

25 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: АО &quot;Святогор&quot;

На реализацию социально значимых проектов в первом полугодии 2023 года "Святогор" направил около 70 млн рублей

В первом полугодии 2023 года на реализацию социально значимых проектов в рамках благотворительности «Святогор» направил около 70 миллионов рублей.

Большая часть средств – 38,4 млн рублей – направлена на реализацию совместных проектов с администрациями городов присутствия предприятия. В их числе проектирование детского загородного лагеря в Кушвинском ГО, приобретение оборудования для спортивной школы и малых игровых форм в Североуральске, выделение средств на восстановление мемориалов погибшим в Великой Отечественной войне, ремонт стадиона «Юность», поддержка теннисной секции в спортивной школе «Синегорец», реконструкция системы водоснабжения, замена окон в школах №1 и №20 в п. Баранчинский. В Красноуральске благотворительная помощь была оказана муниципалитету в благоустройстве внутридворовых территорий.

По итогам первого полугодия 2023 года свыше 12 млн рублей вложены в детское направление. Например, на протяжении многих лет градообразующее предприятие Красноуральска выделяет денежные средства на финансирование питания воспитанников детских садов города. Затраты на эти цели превысили 3,5 млн рублей. С 2011 года «Святогор» принимает активное участие в программе «Здоровый ребенок». В её основе лежит консультативная медицинская помощь детям работников предприятия. В первом полугодии затраты на ее реализацию составили 2,3 млн рублей.

Еще одна традиция «Святогора» – поддержка и развитие спортивных объектов. За 6 месяцев года градообразующее предприятие Красноуральска потратило на эти цели около 8 миллионов рублей. В частности, средства были направлены на государственную экспертизу и подготовку рабочей документации проекта реконструкции городского стадиона в Красноуральске. Важным «спортивным» пунктом благотворительной программы «Святогора» не первый год является поддержка секции настольного тенниса МАУ ДС «Молодость». В настоящее время здесь регулярно занимаются около 120 детей в возрасте от 5 до 16 лет.

предприятие "Святогор"(2023)|Фото: АО "Святогор"

Также в приоритете благотворительной деятельности «Святогора» – поддержка неработающих пенсионеров предприятия. На эти цели предприятием направлено более 7 млн рублей. Эти средства, например, пошли на оказание ежеквартальной материальной помощи, которую получают около полутора тысяч человек, выделение путевок в ведомственный санаторий-профилакторий.

Ежегодно металлургическое предприятие поддерживает учреждения культуры ГО Красноуральск. На эти цели в первом полугодии 2023 года было израсходовано свыше 2 млн рублей. В рамках благотворительной программы были профинансированы ремонты внутренних помещений МАУ ДК «Металлург», а также выделены средства на развитие творческих коллективов данного культурного центра.

"Ежегодно кроме финансирования традиционных направлений благотворительной программы градообразующее предприятие выделяет средства и на другие добрые дела, - отметил директор по общим вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев. - В числе последних – ремонт крыльца Красноуральской стоматологической поликлиники, на который было выделено порядка 900 тыс. рублей. Это наш город, и мы хотим, чтобы здесь открывались возможности для каждого, чтобы Красноуральск был местом, где комфортно и уютно жить и металлургам, и горожанам".

Теги: Святогор, проекты, Красноуральск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети