Синод РПЦ осудил действия предстоятеля Латвийской Церкви

Священный Синод РПЦ осудил действия митрополита Рижского и всея Латвии Александра, направленные на разрушение церковного единства. Об этом говорится в журналах Синода, опубликованных на сайте Московской Патриархии.

Как сообщало Накануне.RU, 13 августа в Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) произошло событие, которое указывает, что события там развиваются по украинскому сценарию - с сильным давлением местного политического режима и постепенным тяготением к расколу. Предстоятель ЛПЦ митпрополит Александр возглавил чин хиротонии архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского без согласования с патриархом Кириллом, что является нарушением устава РПЦ, так как кандидатов должен утверждать патриарх. Также митрополит Александр неоднократно уклонялся от канонического порядка богослужебного поминовения патриарха и требовал от священнослужителей ЛПЦ того же.

Синод осуждает эти действия. Они, как и ситуация в ЛПЦ, будут рассмотрены Архиерейским Собором РПЦ. Также будет рассмотрен вопрос о возможности или невозможности признания хиротонии архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского и о канонической ответственности ее участников.

Когда состоится Архиерейский Собор, неизвестно. Многим иерархам мешает прибытию в Москву политическая ситуация, в связи с чем на нем будет представлена далеко не вся полнота РПЦ. Последний раз Собор проходил еще в 2017 году.