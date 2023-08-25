На Южном Урале будут судить мужчину, напавшего на конвоиров в суде после оглашения приговора за убийство

В Челябинской области будут судить осужденного, напавшего на двух конвоиров в суде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и побеге из-под стражи.

Следствие считает, что днем 15 декабря мужчине вынесли приговор за убийство в Кыштымском городском суде. После его оглашения осужденный напал на двух полицейских отделения охраны и конвоирования, он нанес им металлическими колюще-режущими предметами множественные удары в область головы и туловища. После этого он выбежал из суда.

Мужчина был задержан после применения сотрудником полиции табельного оружия.