В Екатеринбурге на месяц перекроют движение на перекрестке Карасьевской и Медногорской

В Екатеринбурге очередное перекрытие транспортного движения из-за дорожных работ. В этот раз движение транспорта будет закрыто на перекрестке улиц Карасьевской и Медногорской.

Дорожные ограничения будут действовать с 4 сентября по 4 октября. В этот период специалисты ООО "Проспект" займутся строительством улицы Карасьевской.

Автомобилистам предлагают объезжать зону перекрытия по улицам Майской и далее по Терновому переулку. Для удобства горожан и гостей Екатеринбурга на информационной карте Официального портала города содержится вся актуальная информация о дорожных перекрытиях.